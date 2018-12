Snapchat: arrivano "Lenses for Dogs", i filtri per i cani

Snapchat, forte della sua utenza, e della fascia d'età molto giovane che utilizza la piattaforma, ha deciso di fare il proprio ingresso in un nuovo settore, lanciando i filtri dedicati ai cani. Si tratta di una feature che sicuramente registrerà un ottimo riscontro tra i più giovani ed amanti dei cani, ed allo stesso tempo molto simpatica.

Come si può vedere nel filmato presente in apertura, i filtri sono appositamente studiati per adattarsi ai volti dei cani. Come osservato da molti, si tratta della chiusura naturale del cerchio, dal momento che in passato Snapchat aveva permesso agli umani di trasformare il proprio volto in quello di un cane. Adesso arriva il processo inverso, con risultati molto simpatici.

Gli utenti potranno infatti utilizzare la fotocamera integrata nell'applicazione di Snapchat per iOS ed Android per aggiungere occhiali, orecchie natalizie, farfalle e collari al muso del proprio miglior amico. Il risultato è visibile nel video che vi proponiamo nella notizia.

Snapchat ha già annunciato che sono in fase di sviluppo altri filtri, il che vuol dire che gli animali domestici saranno presto oggetto di altri fotomontaggi e fotografie con gli oggetti più svariati. A patto che decidano di stare al gioco, ovviamente.

Fateci sapere cosa ne pensate attraverso i commenti.