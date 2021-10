Snapchat down oggi 13 ottobre 2021: segnalati problemi con l'app

Problemi per Snapchat in giornata odierna, anche in Italia. Mentre si stanno verificando nuovi disservizi per OVH, le principali testate tecnologiche a livello mondiale rilanciano la news di uno Snapchat Down.

Tali problemi sono confermati anche dalla pagina DownDetector di Snapchat in Italia, dove da una ventina di minuti si stanno moltiplicando le segnalazioni.

Secondo quanto riferito dagli utenti, che si sono riversati ovviamente anche su Twitter per discutere di quanto sta avvenendo, sarebbe impossibile caricare nuovi contenuti e vedere quelli presenti.

Da parte della compagnia non sono arrivate spiegazioni, ma il supporto di Snapchat ha spiegato che i tecnici stanno esaminando le segnalazioni ed invitano gli utenti a "tenere duro" in attesa del ripristino completo.



Come mostrato dai dati di SensorTower, Snapchat è l'app che ha beneficiato maggiormente del Facebook Down della scorsa settimana: il 4 Ottobre 2021, quando tutte le applicazioni della galassia Facebook erano inutilizzabili, Snapchat ha registrato un incremento dell'utilizzo del 23%, seguita da Telegram (+18%), Signal (+15%), Twitter (+11%) e TikTok (+2%).



La speranza degli utenti è che questo Snapchat Down duri meno dei disservizi che hanno interessato Facebook lo scorso 4 Ottobre 2021, quando sono rimasti offline per circa sette ore, provocando non pochi grattacapi con le comunicazioni e la messaggistica.