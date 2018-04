Snapchat inizierà a testare nuove pubblicità non skippabili all'interno della sua app

Snapchat starebbe per introdurre all'interno della propria app una nuova tipologia di pubblicità, una sorta di mini ad della durata di sei secondi. Questa nuova inserzione sarebbe di tipo commerciale, ciò significa che è impossibile da skippare; verrà testata dal social network già a partire dal 15 maggio.

La comparsa di questa nuova gamma di pubblicità sarebbe legata alla visione di determinati contenuti sponsorizzati, come potrebbero esserlo gli show di MTV Cribs e Girl Code, in modo molto simile alle interruzioni pubblicitarie a cui siamo abituati in TV. Bisognerà però attendere la reazione del pubblico alla loro introduzione, che potrebbe essere piuttosto moderata visto che tipologie simili di ad sono già presenti nella maggior parte dei competitor di Snapchat.

Per il momento le Storie, feature di successo introdotta anche in Instagram e Facebook ma lanciata originariamente (con molto meno successo) proprio da Snapchat, non dovrebbero ospitare il nuovo tipo di pubblicità. Una mossa che potrebbe aiutare gli utenti a digerire il nuovo cambiamento, dopo quello legato al massiccio (e tanto criticato) redesign dell'intera interfaccia dell'app.

L'introduzione delle nuove inserzioni pubblicitarie potrebbe essere una scelta dettata dalle difficoltà economiche che stra attraversando ultimamente la compagnia, a causa delle quali ha dovuto licenziare una parte cospicua del suo personale: un quadro reso ancora più difficile dallo strapotere di Instagram, eterno rivale dell'app del fantasmino.