Snapchat introduce un Chatbot e si scusa in anticipo per le sue 'allucinazioni'

Mentre Snapchat+ fa un numero record di iscrizioni, con ben due milioni di utenti paganti attivi, un'altra feature esclusiva è in arrivo per chi possiede la sottoscrizione Premium. Pare infatti che Snap abbia deciso di introdurre un Chatbot basato sull'IA di OpenAI, del tutto simile a ChatGPT, alle feature incluse nell'abbonamento Snapchat+.

La notizia è arrivata nelle scorse ore, con un comunicato stampa di Snap. Quest'ultimo, in particolare, spiega che il Chatbot si chiamerà "My AI" e sarà una feature "sperimentale" inizialmente attiva solo per gli utenti che pagheranno il piano Snapchat+ da 3,99 Dollari al mese. La compagnia, però, ha già spiegato che, piano piano, esso diventerà disponibile per tutti gli utenti, compresi quelli "free".

Le grandi novità sono essenzialmente due: la prima è che My AI arriverà già questa settimana e sarà in tutto e per tutto simile a ChatGPT, avvicinando potenzialmente milioni di utenti all'IA di OpenAI. Non solo: il Chatbot verrà trattato come un "profilo Snap regolare", in modo da essere considerato un "amico virtuale" per gli utenti Snapchat.

Il CEO di Snap Evan Spiegel, infatti, ha spiegato a The Verge che "la grande idea è che, oltre a parlare con i nostri amici e la nostra famiglia ogni giorno, inizieremo a parlare con un amico virtuale. E questa è una cosa che siamo ben posizionati per garantire ai nostri utenti, grazie al nostro servizio di messaggistica". Inoltre, Spiegel ha confermato che il bot usa "l'ultima versione del GPT di OpenAI, che i suoi autori hanno personalizzato per Snapchat".

La seconda novità, decisamente meno positiva, è che Snap si è preventivamente scusata con gli utenti per ogni "sbandata" presa dalla sua IA: nel comunicato ufficiale di presentazione del Chatbot, infatti, possiamo leggere che "come tutti i Chatbot basati sull'IA, My AI è incline alle allucinazioni e può essere spinto a dire praticamente ogni cosa. Per favore, fate attenzione ad ogni inconveniente e scusateci in anticipo!". Non proprio il migliore dei modi per iniziare l'esperienza del Chatbot su Snapchat, insomma.