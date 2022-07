Snapchat lancia gioco in realtà aumentata Ghost Phone: pronti a spaventarvi?

All’interno di Snapchat con il tempo sono stati aggiunti diversi progetti in realtà aumentata, tra cui la costruzione di LEGO virtuali tramite AR. L’ultimo tra quelli pensati da Snap Inc. esordisce oggi e si chiama Ghost Phone: siete pronti a spaventarvi mentre scoprite cos’è successo al proprietario di uno smartphone abbandonato?

Il gioco in questione è stato lanciato in queste ore e il video dell’annuncio lo trovate in questa pagina, ma come funziona? Molto semplicemente, il fulcro del gioco è usare la fotocamera dello smartphone per scovare dei fantasmi che appaiono nei vostri dintorni: completando varie attività potrete trovare gli spettri e catturarli e, man mano che si catturano, si sbloccano contenuti aggiuntivi nel telefono virtuale come messaggi o applicazioni.

Si tratta di una delle classiche avventure horror-rompicapo pensate con l’obiettivo di immergere il giocatore nella realtà aumentata, alla scoperta della tecnologia stessa. Sicuramente Ghost Phone non raggiungerà il livello di titoli come Pokémon Go per la realtà aumentata o titoli del genere come SIMULACRA e Sara Is Missing, ma è un progetto interessante che occupa poco tempo e può fornire divertimento a sufficienza. Se siete interessati, vi basterà visitare la pagina dedicata o cercare Ghost Phone tramite Lens Explorer all’interno di Snapchat.

