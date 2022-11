Snapchat si prepara ai Mondiali di Qatar 2022, arrivano nuovi filtri ed esperienze AR

Dopo il lancio di Ghost Phone su Snapchat, gioco horror in realtà aumentata per smartphone, Snapchat introduce una serie di nuove funzionalità ed esperienze per la Coppa del Mondo FIFA: gli utenti potranno seguire e supportare le squadre ai Mondiali di Qatar 2022 anche tramite il social network.

I gestori dell’app, nello specifico, hanno stretto una partnership con Adidas al fine di portare ai loro utenti dei vestiti virtuali per i Bitmoji, con divise ufficiali delle squadre e non solo. Su Snapchat saranno accessibili adesivi e filtri dedicati a tutte le nazionali, in modo da supportare il proprio team anche con video e foto da bravi tifosi. Grazie alla tecnologia AR, poi, l’app consentirà ai fan di indossare maglie ufficiali seppur in maniera virtuale.

A ciò si aggiungono migliorie dedicate per Snapchat Discover, piattaforma che pubblicherà momenti salienti, gol, interviste ai giocatori, analisi delle partite e contenuti dietro le quinte. Su Spotlight, invece, negli Stati Uniti gli utenti potranno inviare Snap per ricevere premi in denaro a seconda del tipo di contenuto e dell’utilizzo di filtri, suoni e altro ancora.

Infine, Snap Map mostrerà gli Snap di fan che guardano le partite e condividono le loro celebrazioni durante le partite: basterà visitare la mappa, toccare un luogo specifico e osservare uno Snap appena pubblicato da qualsiasi parte del mondo.

In tutto questo, però, c’è anche chi pensa a boicottare i mondiali del Qatar 2022.