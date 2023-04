Snapchat e Stability AI rilasciano al pubblico i rispettivi chatbot

Il mondo dell'IA è in costante evoluzione, ma non si sente esattamente tutti i giorni fare riferimento a un rilascio, pressoché in contemporanea, di due chatbot accessibili al pubblico. Ebbene, nella giornata del 19 aprile 2023 è avvenuto proprio questo. Infatti, due realtà importanti del mondo Tech hanno lanciato i rispettivi servizi.

Si fa riferimento a Snapchat e Stability AI (sì, l'azienda dietro Stable Diffusion), che hanno deciso di rendere disponibili i chatbot a livello Global. Come riportato anche da The Verge, Snapchat ha infatti esteso l'accesso al chatbot My AI, rendendolo utilizzabile gratuitamente da tutti gli utenti dell'app. Ricordiamo che in precedenza questa soluzione poteva essere sfruttata solamente dagli utenti paganti.

Per il resto, ora My AI può essere aggiunto alle chat di gruppo ed è possibile per gli utenti personalizzare aspetto e nome del bot mediante un avatar Bitmoji personalizzato. Ci sono poi altre integrazioni, che vanno dai consigli in campo di filtri AR alla generazione di immagini IA (quest'ultima possibilità è in arrivo in futuro). Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: di mezzo c'è una collaborazione con OpenAI. Se vi interessa saperne di più, potreste voler dare un'occhiata al portale ufficiale di Snapchat.

Arrivando invece a Stability AI, come riportato anche da TechCrunch, quest'ultima ha reso open source una suite di modelli per la generazione di testo tramite IA. Attualmente disponibile in versione alpha, questa soluzione è chiamata StableLM. Nel caso ve lo stiate chiedendo, sì: il tutto è già disponibile su Hugging Face e può generare sia testo che codice. Per maggiori dettagli, potreste voler fare riferimento al blog ufficiale di Stability AI.