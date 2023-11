Snapchat sta testando un piano in abbonamento senza pubblicità

Non ci sono solamente Facebook e Instagram a introdurre piani in abbonamento in questo periodo. Sembra infatti che un po' tutto il mondo dei social network sia alla ricerca di nuovi metodi di monetizzazione, quindi non sorprende più di tanto che si stia discutendo di una sottoscrizione di Snapchat che rimuove la pubblicità.

A tal proposito, come riportato anche da The Verge e Android Police, nonché come si nota in uno screenshot diffuso da jonahmanzano su Threads, sembra proprio che il popolare social network stia mettendo alla prova una novità di questo tipo. Infatti, ci sono segnalazioni provenienti da Norvegia e Australia in merito alla comparsa dell'opzione.

Più precisamente, come potete vedere anche mediante l'immagine presente in calce alla notizia, agli utenti coinvolti, in questo caso quelli australiani, viene proposto un "Ad-free monthly plan" dal costo di 15,99 dollari al mese. Rimanendo sempre in Australia, il costo del "Monthly plan" di Snapchat+ è invece di 5,99 dollari al mese, mentre il piano annuale viene proposto a 49,99 dollari (ovvero 4,17 dollari al mese).

Insomma, la rimozione della pubblicità ha un costo che potrebbe risultare non di poco conto per più di qualcuno. Tra l'altro, nella descrizione del piano, attualmente in fase di test, si legge che in alcuni contesti si potrebbero comunque vedere contenuti sponsorizzati e risposte legate a My AI. Questa possibilità verrà estesa a più utenti in futuro? Staremo a vedere.