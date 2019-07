Snapchat sta tornando ad andare bene, gli utenti rivelano cosa amano dell'app

Snapchat era considerato, assieme a Twitter, uno dei social in maggiore difficoltà. Ora però l'azienda ha chiuso un ottimo secondo trimestre del 2019, con risultati che sono andati oltre le aspettative degli analisti.

Wall Street ha premiato le performance del fantasmino giallo, e il titolo ha guadagnato l'11% durante le così dette contrattazioni after hours.

In particolare, Snapchat è riuscita a ridurre le perdite passando dallo scoraggiante rosso di 353 milioni di dollari del T3 del 2019 ai 255 mln di dollari di adesso. Se gli analisti puntavano su ricavi per 360,5 mln, Snapchat se ne è portati a casa 388 milioni. Il dato più interessante è quello che mostra una community in forma e, soprattutto, in crescita: gli user attivi ogni giorno salgono a quota 203 milioni, con uno scatto del 7%. Anche qua, un numero che supera di molto i pronostici. Insomma, un bel trionfo.

In queste ore, The Verge ha pubblicato una puntata del suo podcast "Why’d You Push That Button?" proprio dedicata al social, chiedendo ad alcuni utenti la feature che amano di più di Snapchat. La risposta che va per la maggiore? Snapstreak, la feature che incentiva gli utenti ad usare l'app, tenendo traccia dei giorni consecutivi in cui hanno pubblicato uno Snap.

Snapchat negli ultimi mesi è stato anche al centro di una grave controversia: alcuni dipendenti potevano abusare di un tool chiamato SnapLion senza che l'azienda ne venisse a conoscenza.

Ora l'app cerca di rifarsi anche grazie al gaming, con la creazione di un nuovo hub creato appositamente per i giochi.