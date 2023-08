Snapdragon a 3 nanometri saranno prodotti da Samsung? Molto più di un'idea

Ad aprile vi abbiamo raccontato della possibilità che Samsung potesse autoprodursi gli Snapdragon for Galaxy invece di appoggiarsi su TSMC, partner storico di Qualcomm per la produzione dei suoi chip. Nuove indiscrezioni suggeriscono che, per Qualcomm, Samsung possa essere più che un'ipotesi.

Se ormai è quasi certo che solo Apple arriverà ai 3nm nel 2023, dopo essersi assicurata la quasi totalità del nodo avanzato di TSMC, Qualcomm dovrebbe continuare a poggiarsi sui 4 nanometri per il suo prossimo Snapdragon.

Tuttavia, anche per queste ragioni, Qualcomm starebbe valutando piuttosto seriamente di rimodulare la sua strategia di produzione, provando a spostare parte della commessa su Samsung e sul suo nodo a 3 nanometri.

A parlarne è stato Ming-Chi Kuo, il quale suggerisce che sarà anche una questione di costì a spingere l'azienda americana tra le braccia del chipmaker sudcoreano, poiché rimanere legati a doppio filo a TSMC significherebbe pagare "dazio" per l'esclusiva del nodo a 3 nanometri e quindi con costi più elevati.

Non è ancora detta l'ultima parola e sicuramente ci sono altri nodi da sciogliere, ma sembra che Qualcomm stia già analizzando i primi sample di chip prodotti da Samsung proprio a 3nm.

Come andrà a finire sarà il tempo a dirlo, ma voi cosa ne pensate di questo possibile cambio di fronte?