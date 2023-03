Snapdragon 7+ Gen 2 quasi alla pari dello Snapdragon 8 Gen 1

Nonostante si stia già incominciando a fare previsioni sullo Snadragon 8 Gen 3 e le possibili caratteristiche, meglio tornare a concentrarci su di un altro prodotto della casa del drago che sembra essere molto promettente.

Ci riferiamo al Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, che è stato recapitato sotto la scocca di un "reference smartphone" da Qualcomm alla redazione di Android Authority, dove è stato messo sotto torchio nei suoi primi benchmark confrontandoli con il Galaxy S22 Ultra (versione Exynos 2200 e Snap 8 Gen 1), Pixel 7 Pro, Nothing Phone 1 e pochi altri.

Dai risultati ne esce un quadro molto positivo dato che lo Snapdragon 7+ Gen 2 è stato capace di totalizzare 1211 in in single-core e 4020 punti in multi-core su GeekBench 5, andando così a battere il Google Pixel 7 Pro in entrambi i campi, l'Exynos 2200 e Snap 8 Gen 1 in multi-core. Risultati davvero notevoli vista la fascia di prezzo che andrà a ricoprire.

Lo Snapdragon 7+ Gen 2 cede il passo dal punto di vista della GPU, che viene sorpassata agevolmente dallo Snap 8 Gen 1 ma non dall'Exynos 2200, il Tensor G2 e lo Snapdragon 778G Plus.

Però è nello stress test che lo Snapdragon 7+ Gen 2 dimostra di cavarsela addirittura meglio dello Snapdragon 8 Gen 2, perché, al contrario di quest'ultimo e degli altri processori con cui si è confrontato, il nuovo medio gamma è in grado di mantenere le performance iniziali senza cedere passo al throttling, come fanno invece gli altri.

Il nuovo Snapdragon 7+ Gen 2 è stato presentato da pochissimi giorni ma sembra già avere tutte le carte per rivaleggiare coi top di gamma.