Snapdragon 8 Gen 1 Plus: Qualcomm corre, vuole rimpiazzare il modello standard?

Qualcomm ha annunciato il SoC Snapdragon 8 Gen 1 solo lo scorso dicembre, ma sembra essere intenzionata a pensionarlo quanto prima possibile. L'azienda, infatti, sta già lavorando duramente allo Snapdragon 8 Gen 1 Plus, il cui lancio sul mercato potrebbe arrivare prima del previsto, visti gli sforzi di Qualcomm in tal senso.

Di un'uscita imminente dello Snapdragon 8 Gen 2, che ora sappiamo essere in realtà semplicemente un versione migliorata dello Snapdragon 8 Gen 1 (da cui la dicitura "Plus" nel nome), eravamo al corrente già da settimane, ma solo oggi scopriamo che Qualcomm si sta impegnando attivamente per rendere disponibile la revisione del suo chip in tempi brevissimi.

Restano dunque da capire i motivi dietro a questa scelta di Qualcomm, che sembra andare contro gli interessi stessi dell'azienda. Probabilmente, ciò dipende dal fatto che l'azienda desidera smettere di collaborare con Samsung per i propri chip, intavolando invece una partership con TSMC. Lo Snapdragon 8 Gen 1, infatti, è prodotto con le tecnologie Samsung a 4 nm, poiché TSMC non poteva accettare altri ordini per chip del genere.

Tuttavia, Samsung ha riscontrato diversi problemi nella produzione dei chip e nel rispetto delle consegne, il che avrebbe indirizzato Qualcomm di nuovo verso TSMC, chiedendo a quest'ultima non solo di produrre i chip per lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus ma anche di velocizzarne la realizzazione, in modo da completare il passaggio verso il nuovo fornitore e, al contempo, offrire un chip più performante ed efficiente di quelli realizzati dalle Samsung Foundries.

A quanto pare, infatti, il processo produttivo di TSMC è migliore di quello di Samsung, riducendo i problemi di surriscaldamento di Snapdragon 8 Gen 1 quando il chip si trova sotto stress. In termini hardware, comunque, i cambiamenti non dovrebbero essere troppi rispetto allo Snapdragon 8 Gen 1 "standard": al più, anzi, Qualcomm ritoccherà al rialzo le frequenze di clock dei Performance Core Cortex-X2 e della GPU Adreno 730.