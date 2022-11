Snapdragon 8 Gen 2 è ufficiale: in arrivo a fine 2022 sui primi smartphone

Durante lo Snapdragon Summit 2022, Qualcomm ha ufficializzato la nuova piattaforma mobile premium Snapdragon 8 Gen 2, successore diretto dello Snapdragon 8 Gen 1 presentato lo scorso anno.

Qualcomm ha spiegato che sono già tanti i produttori che hanno deciso di adottarla, tra cui ASUS RoG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, RedMagic, Redmi, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu e ZTE ed i primi dispositivi arriveranno entro la fine del 2022 nei negozi.

Nel corso dell’annuncio la società ha osservato che con questa piattaforma mira a rivoluzionare il mercato degli smartphone di punta attraverso l’introduzione di una nuova serie di tecnologie tra cui Snapdragon Smart che garantisce esperienze d’IA rivoluzionarie: si fa l’esempio di un linguaggio più naturale con elaborazione delle traduzioni più veloci ed il supporto INT4.

Alla tecnologia Snapdragon Sight si aggiungono nuovi poteri ISP cognitivi in tempo reale e la segmentazione semantica per l’acquisizione di foto e video.

Snapdragon 8 Gen 2 guarda anche al gaming con Snapdragon Elite Gaming che supporta anche il ray tracing in tempo reale, ma dei miglioramenti sono annunciati anche per Snapdragon Connect che include il primo processore 5G AI al mondo in una piattaforma mobile, nonchè l’unico Soc WiFi 7 con Multi-Link simultaneo ad alta banda.

Snapdragon Sound invece supporterà l’audio spaziale con rilevamento dinamico della testa che si traduce in esperienze ultra immersiva sia durante le sessioni di gaming che durante la visione di contenuti multimediali.