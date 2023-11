Snapdragon 8 Gen 3 e Apple A17 Pro: potenti, ma chi vince per efficienza?

Al netto delle sostanziali differenze tra Snapdragon 8 Gen 3 e Gen 2, a tenere banco sono chiaramente le possibili discrepanze in termini di performance ed efficienza tra i nuovo chip di Qualcomm e il potente Apple A17 Pro presente sotto la scocca dei modelli premium di iPhone 15.

Se in termini di prestazioni pure la nuova proposta del chipmaker americano sembra essere estremamente interessante, come suggeriscono i benchmark preliminari di Xiaomi 14, lo Snapdragon 8 Gen 3 sembra destinato a cedere il fianco nel duello contro il SoC top di gamma della mela perlomeno in termini di consumi.

Qualcomm, infatti, anche per il 2024 ha scelto di proseguire sul nodo a 4 nanometri di TSMC, mentre Apple ha potuto raccogliere i frutti di un accordo di quasi esclusiva sull'avanzato processo a 3 nanometri. Per ragioni puramente strutturali, quindi, è chiaro che Apple sia avanti sul fronte dell'efficienza tout-court. A dimostrarlo sul campo, in chiaro anticipo sui tempi, è stato il canale youtube di TechDroider, che ha messo a confronto i consumi e le temperature di un iPhone 15 Pro con chip A17 Pro Max (4.441 mAh), uno Xiaomi 14 Pro con Snapdragon 8 Gen 3 (4.880 mAh) e un Samsung Galaxy S23 Ultra con Snapdragon 8 Gen 2 (5.000 mAh).

Secondo i rilievi dello youtuber, a vincere è stato proprio l'iPhone con 11 ore e 54 minuti di utilizzo e una temperatura massima di 44,2 °C. Secondo posto per lo smartphone dotato del nuovo Snapdragon, con 10 ore e 24 minuti e una temperatura di 47 °C, nonostante una batteria più ampia. Infine, il chip della scorsa generazione, con 10 ore e 5 minuti, pur con una temperatura inferiore, 45,5 °C.

Vale comunque la pena notare che non si tratta affatto di cattivi risultati. Semplicemente, Apple ha potuto beneficiare in anticipo del nodo a 3 nanometri che per sua natura consente di ottenere un corposo risparmio in termini di temperature e di autonomia.