Snapdragon 8+ Gen1, prestazioni al top? Arrivano i primi benchmark

Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8+ Gen1 la scorsa settimana, fornendo subito dopo i primi smartphone di reference per i test ad alcune testate internazionali. Oggi, finalmente, arrivano online i risultati dei benchmark del chip flagship del produttore di San Diego: vediamoli insieme.

A pubblicare per primo i benchmark del chip, utilizzando un modello di reference fornito dalla stessa Qualcomm, è il portale inglese PhoneArena, che ha voluto verificare i miglioramenti di prestazioni ed efficienza energetica del chip, che in termini numerici offre solo un miglioramento di 200 MHz della frequenza massima del SoC rispetto allo Snapdragon 8 Gen1 standard.

Stando a quanto potete vedere dalla tabella in calce, lo Snapdragon 8+ Gen1 sembra convincere soprattutto quando viene messo più duramente alla prova, con risultati che superano di gran lunga il modello standard dello stesso chip: per esempio, su GeekBench 5 lo SD8+ Gen1 arriva a 1.313 punti in Single-Core e 4.147 punti in Multi-Core, contro i 1.242 punti in Single-Core e i 3.538 Punti in Multi-Core dello Snapdragon 8 Gen 1 vanilla.

Nell'uso di tutti i giorni, invece, la differenza tra i due chip sembra pressoché nulla, poiché GFXBench Car Chase mostra un framerate di 83 FPS su Snapdragon 8+ Gen1 e di 85 FPS su Snapdragon 8 Gen1. Insomma, sembra che la vera differenza tra SD8+ Gen1 e SD8 Gen1 stia nelle performance sotto stress, più che nell'uso comune. D'altro canto, sono stati proprio i problemi di surriscaldamento ad alte prestazioni a convincere Qualcomm a sostituire lo Snapdragon 8 Gen1 con una versione più avanzata del proprio chip.

Al netto del miglioramento prestazione, tuttavia, per il momento è impossibile verificare la diminuzione delle temperature dello smartphone, dal momento che la piattaforma di testing non è rifinita quanto un telefono commerciabile, il che potrebbe causare temperature più alte della media durante i benchmark. Sicuramente, però, potremo farci un'idea più accurata del chip nel giro di un paio di mesi, quando usciranno i primi smartphone con Snapdragon 8+ Gen1.