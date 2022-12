Snapdragon 8 Gen2 batte il chip A16 di iPhone 14 Pro Max: è il miglior SoC dell'anno?

Lo Snapdragon 8 Gen 2 è stato lanciato a metà novembre da Qualcomm, ma solo oggi compaiono online i primi benchmark del nuovo chip, visto che i primi smartphone a implementarlo sono stati presentati a inizio dicembre. I test, però, mostrano che lo Snapdragon 8 Gen2 darà del filo da torcere alla concorrenza in termini di performance.

In particolare, sembra che il chip Qualcomm di nuova generazione sia più performante del chip A16 Bionic di Apple, oltre che ovviamente dei SoC Snapdragon 8+ Gen1 e A15 Bionic, rispettivamente di Qualcomm e di Cupertino, specie nel comparto GPU.

Il test è stato eseguito su un Vivo X90 Pro+, il nuovo top di gamma di Vivo e il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen2 lanciato in Cina. Ad effettuare il test è stato il content creator cinese Golden Reviewer, che ha paragonato il flagship Vivo ad iPhone 14 Pro Max sul benchmark Wild Life Extreme Stress Test di 3DMark. Il test è uno dei più intensivi disponibili per smartphone, toccando i 20 minuti di durata.

Ebbene, Vivo X90 Pro+ arriva a 3.757 Punti, contro i 3.354 Punti di iPhone 14 Pro Max. Non solo: dopo test ripetuti, anche il peggiore punteggio registrato dal flagship Vivo (3.390 Punti) è migliore di quello più alto del nuovo iPhone. In termini di stabilità, inoltre, lo Snapdragon 8 Gen2 raggiunge un punteggio del 90,2%, contro il 70% dello smartphone della Mela Morsicata.

Accanto ad un significativo aumento delle prestazioni rispetto al chip A16 Bionic, pare che lo Snapdragon 8 Gen2 consumi anche meno batteria. Il confronto con il predecessore è infatti impietoso: rispetto allo Snapdragon 8 Gen1, quello di seconda generazione consuma tra le 8 e le 9 volte meno batteria per un livello equivalente di performance. Stando ai dati, inoltre, il SoC di nuova generazione ha una velocità maggiore del 25% in Single-Core e del 45% in Multi-Core rispetto al predecessore.