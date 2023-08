Snapdragon 8 Gen3, primo benchmark online: il cambio di generazione si sente!

Stando agli ultimi leak, lo Snapdragon 8 Gen3 costerebbe troppo per alcuni produttori di smartphone, spingendoli a guardare ai SoC di Samsung e di MediaTek. Tuttavia, pare che il primo smartphone con Snapdragon 8 Gen3 sia già comparso su Geekbench, con un test che mette in mostra le performance del nuovo chip di Qualcomm.

Lo smartphone in questione è il Red Magic 9 di Nubia, un telefono da gaming che, con ogni probabilità, arriverà anche in Europa tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. A questo punto, Nubia potrebbe essere tra le prime aziende a lanciare uno smartphone con Snapdragon 8 Gen3, risultando forse seconda solo a Xiaomi, che dovrebbe presentare Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Pro già a fine ottobre, immediatamente dopo l'annuncio del chip Qualcomm di nuova generazione.

Tornando al telefono di Nubia, comunque, quest'ultimo è già trapelato su GeekBench con un primo benchmark, che ci mostra quali saranno le performance dello Snapdragon 8 Gen3. Il test, inoltre, conferma che l'architettura dello Snapdragon 8 Gen3 sarà composta da otto Core, di cui 1 Core Cortex-X4 a 3,19 GHz, 5 Core Cortex-A720 a 2,96 GHz e 2 Core Cortex-A520 a 2,27 GHz. La GPU del cip sarà invece una Adreno 750 con 10 MB di Cache L3.

Il Red Magic 9, che utilizza il sistema operativo Android 14 e che monta 12 GB di memoria RAM, raggiunge i 1.596 Punti in Single-Core e i 5.977 Punti in Multi-Core. Il punteggio in Multi-Core rappresenta un incremento prestazionale del 20% rispetto allo Snapdragon 8 Gen2 di scorsa generazione, dunque possiamo aspettarci un "salto" da un SoC all'altro davvero importante in termini di prestazioni.

Per il momento, invece, non sappiamo nulla sulle performance della GPU integrata nel SoC, anche se i dati ci spiegano che la Adreno 750 avrà il 20% di Cache in più rispetto alla GPU integrata nello Snapdragon 8 Gen2.