Snapdragon 8 Gen3 costa troppo? Samsung guarda a Exynos, ma gli altri?

Se per il 2024 persino Qualcomm avrebbe deciso di abbandonare TSMC in favore di Samsung e del suo nodo a 3 nanometri, per il prossimo futuro le carte sono ormai in tavola e i produttori stanno già iniziando a pianificare i nuovi prodotti sulla base dei crescenti costi dei chip.

In particolare, a colpire in anticipo è stato proprio il colosso sudcoreano, dal momento che i Galaxy S24 torneranno a utilizzare Exynos e quindi i chip prodotti in-house per gran parte del mercato global. Il motivo sarebbe da attribuire proprio al crescente costo dei SoC Qualcomm, superiore per la Gen 3 rispetto ai 160 dollari richiesti per unità per lo Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy.

Samsung, tuttavia, non sarà l'unico produttore a essere costretto a guardare altrove, perlomeno per le versioni non premium dei suoi smartphone top di gamma. Molti si rivolgeranno proprio a Samsung per acquisire Exynos 2400 di nuova generazione, ma crescono anche i numeri del terzo temibile player. Stiamo parlando di Mediatek e del suo vociferato Dimensity 9300, oltretutto il primo SoC sulla piazza a vantare il pieno supporto alle memorie LPDDR5T a 10 Gbps.

Una cosa è certa: con un mercato in crisi d'identità, sarà molto interessante vedere gli sviluppi di questa situazione, dal momento che potrebbe portare a una maggiore apertura verso nuove soluzioni e verso possibili cambi di fronte per gli attuali equilibri.