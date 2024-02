Snapdragon 8 Gen4 vs. Dimensity 9400, chi vince? Ci sono i primi benchmark

Mentre si parla del possibile arrivo dello Snapdragon 8 Gen3 "Lite", con performance a metà tra gli Snapdragon 8 Gen3 e Gen2, anche lo Snapdragon 8 Gen4 di Qualcomm compare online in una serie di benchmark che lo mettono a confronto con l'altro SoC top di gamma del 2024: il MediaTek Dimensity 9400. Quale dei due la spunta?

I benchmark dei due SoC sono stati pubblicati sul forum vietnamita VOZ e mostrano i due chip sfidarsi testa a testa su GeekBench 6.1 e su AnTuTu 10. Ovviamente, né lo Snapdragon 8 Gen4 né il MediaTek Dimensity 9400 sono usciti sul mercato: per la verità i due SoC per smartphone verranno rilasciati solo nella seconda metà di quest'anno, perciò vi invitiamo a prendere i dati dei benchmark con le pinze e a tenere in considerazione che i risultati potrebbero cambiare nel corso del tempo. In calce a questa notizia trovate una grafica dei test dei SoC di Qualcomm e MediaTek.

Partiamo da GeekBench 6.1: in questo test, possiamo vedere che lo Snapdragon 8 Gen3 la spunta in Single-Core, con un punteggio di 2.845 Punti, contro i 2.776 Punti del Dimensity 9400. Ciò potrebbe dipendere da un clock più elevato del Core primario Cortex-X5 del chip di Qualcomm, che dovrebbe arrivare fino a 4,00 GHz di frequenza. Il Dimensity 9400, che pure dovrebbe avere un Cortex-X5 come suo Core primario, potrebbe invece fermarsi a 3,80-3,90 GHz di clock.

È invece proprio il Dimensity 9400 a vincere in Multi-Core, se non altro per via della sua configurazione di base. L'architettura del MediaTek Dimensity 9400, infatti, dovrebbe comprendere un Core Cortex-X5, tre Core Cortex-X4 e quattro Core Cortex-A720: il SoC dirà addio agli E-Core, che invece rimarranno presenti in gran numero nella proposta di Qualcomm, che così dovrebbe risultare anche meno energivora del chip rivale. In termini di punteggio, comunque, il Dimensity arriva a 11.739 Punti su GeekBench 6, mentre lo Snapdragon 8 Gen4 si ferma a 10.628.

Per concludere, è sempre il MediaTek Dimensity 9400 a vincere su AnTuTu, con un punteggio di 3.449.366 Punti, il 10% in più dello Snapdragon 8 Gen4, che si ferma invece a 3.133.570 Punti. In particolare, il chip MediaTek stacca il rivale in termini di CPU Score (+12%), mentre la differenza in termini di potenza della GPU sembra meno marcata. La vera differenza, però, è quella rispetto al Dimensity 9300 e allo Snapdragon 8 Gen3 di attuale generazione: i SoC next-gen, infatti, dovrebbero segnare un salto prestazionale di più del 50%, mai visto nel caso di un passaggio generazionale a distanza di soli 12 mesi.