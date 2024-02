Snapdragon 8: e se il prossimo top di gamma non fosse il 'Gen 4'?

Mentre la spietata concorrenza asiatica cresce, con un vociferato Dimensity 9400 più potente dello Snapdragon 8 Gen 4, Qualcomm si starebbe attrezzando per ottimizzare ancora di più la sua attuale lineup con un chip "intermedio".

Il SoC del mistero dovrebbe posizionarsi a cavallo tra lo Snapdragon 8 Gen 2 e lo Snapdragon 8 Gen 3 e si tratterebbe di un "quasi" top di gamma prodotto su nodo TSMC a 4 nanometri, con Core Cortex X4 a 2.9 GHz e GPU Adreno 735 clockata a oltre 900 MHz. Tale chip, secondo il solito tipster digital chat station, sarebbe in grado di superare il punteggio di 1,7 milioni su AnTuTu.

Nome in codice SM8635, il processore ad alte prestazioni non ha ancora un nome. Potrebbe trattarsi di uno Snapdragon 8s Gen 2, ma anche di uno Snapdragon 8 Gen 3 Lite. Tuttavia, come fatto notare da Roland Quandt, il chip SM7675 avrebbe delle specifiche in tutto e per tutto sovrapponibili: che si tratti, dunque, del nuovo Snapdragon 7?

È decisamente troppo presto, ancora, per trarre delle conclusioni in merito, ma un processore di questo tipo potrebbe fare gola a molti fan della compagnia che desiderano una fascia medio-alta dalle prestazioni solide senza necessariamente guardare ai vertici della categoria.