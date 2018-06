Snapdragon 850, il primo processore di Qualcomm dedicato ai PC

In occasione del Computex 2018, Qualcomm ha presentato il suo nuovo processore, lo Snapdragon 850, costruito per essere in perfetta simbiosi con i PC equipaggiati con Windows. Le sue caratteristiche sono molto simili a quelle dei chip usati negli smartphone, ma grazie alla velocità di clock di 2.96GHz è il 30% più veloce dello Snapdragon 835.

Qualcomm scongiura ogni possibilità di surriscaldamento per il suo nuovo gioiellino, ed afferma che nonostante sia più performante dei suoi predecessori in uso sui telefonini è anche costruito per lavorare in case molto più grandi, come quelli appunto dei computer, un fattore che rende più efficiente la dissipazione del calore.

Le frequenze ed il software che lo animano sono state ottimizzate per i PC, anche se l'architettura su cui si basa è da 10Nm, molto simile a quella già vista con lo Snapdragon 835: chi ha avuto la fortuna di provarlo sostiene che il boost prestazionale rispetto alla generazione di chip precedente è tangibile, ed emerge anche con l'uso di programmi impegnativi come Adobe Photoshop.

Inoltre lo Snapdragon 850 supporta gli schermi dotati di HDR e l'acquisizione di immagini e video tramite la videocamera integrata in 4K, una funzione che potrebbe sembrare ridondante ma che in realtà, secondo il dirigente Miguel Nunes, viene incontro alle esigenze delle persone, che si dimostrano sempre più interessate ad effettuare riprese e video conferenze in alta qualità.

Altra novità integrata nel processore è il modem X20 LTE, che garantisce una velocità di trasferimento dei dati pari a 1.2Gbps; la sua autonomia massima è stimata intorno alle 25 ore, ma molto dipenderà da come utilizzerete il PC.