Lo Snapdragon 888 è immortale: lo avrà un nuovo smartphone Samsung

A novembre 2022, Qualcomm ha presentato lo Snapdragon 8 Gen2, seconda generazione di SoC dopo il rebranding dei suoi processori, ma a quanto pare in questa calda estate del 2023 c'è ancora spazio per processori di vecchia data.

Quello avvistato sotto la scocca del Samsung Galaxy M44 è una vecchia gloria, è proprio il caso di dirlo.

Stiamo parlando del Qualcomm Snapdragon 888, canto del cigno prima del cambio di nomenclatura.

Nonostante una serie di criticità, tra cui il sovente overheating, questo processore è stato comunque molto interessante per prestazioni, raggiungendo vette comunque ancora inesplorate sino al suo arrivo.

Fa strano, tuttavia, vederlo nei benchmark di un dispositivo di quest'anno, dove ha raggiunto 1531 e 3771 punti, rispettivamente in Single Core e Multi Core, operando a 2.84 GHz sul core ad alte prestazioni, su Geekbench 6.1.0.

Oltre a questa interessante scelta di chip, che sarà affiancata dall'altrettanto buona GPU Adreno 660, il Samsung Galaxy M44 dovrebbe avere a bordo 6 GB di RAM. La versione di Android utilizzata nel test sintetico, invece, è Android 13.

Nonostante l'età del chip, questo smartphone potrebbe rappresentare un'interessante opzione per chi cerca prestazioni elevate nella fascia media, riprendendo quindi scelte già operate da altri produttori, come ad esempio Nothing che sul suo Phone (2) ha utilizzato un chip della precedente generazione oppur quanto visto nella recensione di OnePlus Nord 3, che si è rivelato un vero best buy proprio per questo motivo.