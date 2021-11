Snapdragon 898 sempre più vicino: ecco l'evento di Qualcomm

Gli appassionati del mondo smartphone sanno bene quali sono generalmente le tempistiche per il rilascio di nuovi processori in questo ambito. Dopo l'annuncio dei chip di Qualcomm per le fasce più "basse" del mercato, sembra proprio essere arrivato il momento di puntare ai top di gamma.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e PhoneArena, nonché come potete vedere sul portale ufficiale di Qualcomm, a partire dal 30 novembre 2021 si terrà l'evento Snapdragon Tech Summit. Chiaramente per il momento non ci sono indicazioni ufficiali in merito a quali saranno gli annunci legati alla "kermesse", ma non è poi così tanto difficile effettuare qualche previsione in merito.

Infatti, tutto fa pensare che sia giunta l'ora di Snapdragon 898, processore tanto chiacchierato tra gli appassionati per via dei parecchi rumor emersi nel corso degli ultimi mesi. D'altronde, il periodo ormai è quello: non bisogna dimenticare che a fine 2020 Qualcomm ha annunciato Snapdragon 888 durante lo Snapdragon Tech Summit Digital, giusto per farvi un esempio.

In ogni caso, ricordiamo che recentemente sono trapelati online i presunti benchmark legati a Qualcomm Snapdragon 898, che mostrano sin da ora un certo passo in avanti rispetto al succitato Snapdragon 888. Staremo a vedere: si vocifera anche del fatto che Xiaomi 12 potrebbe essere il primo smartphone con Snapdragon 898.