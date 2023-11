Snapdragon Satellite non vedrà la luce: fine della partnership tra Qualcomm ed Iridium

La messaggistica satellitare di Qualcomm, Snapdragon Satellite, non vedrà la luce. Qualcomm ed Iridium infatti hanno annunciato che l’accordo di licenza per la fornitura del servizio è stato cancellato in quanto ha registrato uno scarso riscontro da parte dei produttori.

Nel comunicato stampa di Iridium infatti viene evidenziato che le due società hanno sviluppato con successo la tecnologia, ed anche i test sono andati bene, ma i produttori di smartphone hanno deciso di non includere Snapdragon Satellite nei loro dispositivi e per tale ragione Qualcomm ha deciso di rescindere l’accordo.

Ovviamente, nonostante questo stop, non significa che la tecnologia verrà completamente messa da parte ed il CEO di Iridium ha affermato che il settore sta continuando con l’implementazione della tecnologia su dispositivi consumer: negli USA aziende come SpaceX, AT&T e T-Mobile stanno lavorando su progetti simili e nel caso di T-Mobile è già possibile inviare messaggi da luoghi remoti tramite i satelliti della costellazione di Elon Musk.

Lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm include la possibilità di connettersi ai satelliti, ma è necessario che i produttori implementino l’antenna dedicata nei loro device. Al momento della presentazione il lancio di Snapdragon Satellite era previsto per la seconda metà del 2023, ma ciò non avverrà.