Snapdragon X, clamoroso leak: non ci sarà solo l'Elite, previsti 8 chip

In attesa del lancio dei primi device con Snapdragon X Elite, la giostra dei rumor continua a girare grazie a interessanti novità emerse da un clamoroso leak.

A "parlare" sarebbero stati nient'altro che i driver, secondo cui ci sarebbero almeno 8 diverse configurazioni per il potente SoC di Qualcomm. Nello specifico, i chip che invaderanno il mercato dovrebbero essere i seguenti:

Snapdragon X Elite X1E84100

Snapdragon X Elite X1E80100

Snapdragon X Elite X1E78100

Snapdragon X Elite X1E76100

Snapdragon X Plus X1P64100

Snapdragon X Plus X1P62100

Snapdragon X Plus X1P56100

Snapdragon X Plus X1P40100

Di queste SKU non si sa nient'altro che il nome, eccezion fatta per l'X1E80100, di cui conosciamo quella che dovrebbe essere la configurazione, con 12 Core (8 P-Core e 4 E-Core) con frequenza massima di 4.3 GHz. Anche sulla GPU si sa poco e nulla, così come su quelle che saranno le differenze tra i vari modelli.

Probabilmente a variare saranno frequenze e Core Count, oppure le possibilità offerte dall'NPU e dalla GPU stessa, con le differenze più ingenti che, probabilmente, saranno visibili tra la famiglia Elite e i processori Plus.

Nel frattempo, in rete sono apparsi i primi benchmark dello Snapdragon X Elite, non proprio esaltanti, ma alla luce delle ultime novità l'interesse nei confronti della famiglia Snapdragon X si è riacceso enormemente.