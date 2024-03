Snapdragon X Elite, lancio vicino? Online il primo benchmark, ma è peggio del previsto

Lo Snapdragon X Elite di Qualcomm è vicino: secondo diverse fonti, infatti, i primi laptop con il chip dell'azienda di San Diego arriveranno entro la metà del 2024. In effetti, sembra che qualcosa si stia muovendo tra i produttori di PC portatili: oggi, per esempio, un benchmark di un laptop Lenovo con Snapdragon X Elite è finito in rete.

Il benchmark, riportato da GizmoChina, è stato eseguito su GeekBench 6 e vede il chip Qualcomm di nuova generazione raggiungere i 1.628 punti in Single-Core e gli 11.392 punti in Multi-Core. Si tratta di un risultato nettamente inferiore in Single-Core rispetto a quello dell'ultimo benchmark dello Snapdragon X Elite, che arrivava invece a più di 2.500 punti in Core singolo. Tuttavia, in Multi-Core i risultati sono largamente comparabili, dal momento il test delle scorse settimane vedeva la CPU attestarsi attorno ai 12.000 punti.

La differenza tra i due benchmark potrebbe dipendere dal fatto che, a questo giro, la build testata è un laptop di Lenovo, e non un portatile concept di Qualcomm: le personalizzazioni apportate dall'azienda cinese all'hardware, magari votate a ridurne i consumi (elemento che nel prototipo di Qualcomm potrebbe aver avuto un peso nettamente inferiore), potrebbero spiegare la discrepanza in termini di prestazioni nei due test dello stesso SoC. Con risultati simili a quelli appena trapelati, però, lo Snapdragon X Elite faticherebbe a stare al passo con gli Intel Core Ultra con architettura Meteor Lake e con il chip M2 di Apple Silicon.

L'altra possibilità, ovviamente, è che il PC di Lenovo sia ancora lungi dal completamento e necessiti ancora di ulteriori ottimizzazioni lato CPU. In ogni caso, il benchmark fornisce anche importanti informazioni sulla scheda tecnica dello Snapdragon X Elite, confermando che esso avrà una CPU composta da 8 P-Core e da 4 E-Core. Sfortunatamente, il test eseguito su GeekBench non riporta i risultati della NPU di Qualcomm, mentre il punteggio della grafica integrata (10 punti su OpenCL) è chiaramente scorretto. La build testata, comunque, aveva Windows 11 come sistema operativo e ben 32 GB di RAM, sottolineando che si tratta di un laptop di fascia alta.