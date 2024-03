Snapdragon X Elite: il nuovo SoC sarà perfetto per il gaming, c'è la conferma di Qualcomm

La lineup dei chip Snapdragon X di Qualcomm sarà composta da ben 8 SoC diversi, adatti tanto ai laptop di fascia alta quanto alle proposte entry-level. Nonostante la loro architettura Arm, però, sembra che gli Snapdragon X Elite saranno perfetti per il gaming: a confermarlo solo le parole di un ingegnere di Qualcomm!

Durante la Game Developers Conference, infatti, l'ingegnere di Qualcomm Issam Khalil ha spiegato al pubblico che i PC con Snapdragon X Elite useranno l'emulazione per far girare la maggior parte dei videogiochi sviluppati per le architetture x64 e x86 senza la necessità di alcun porting o la revisione di una singola linea di codice. Khalil ha poi aggiunto ai microfoni di The Verge di aspettarsi che l'emulazione non impatterà pesantemente sulle performance dei videogiochi avviati su PC con CPU Arm, dal momento che generalmente il "collo di bottiglia" dell'emulazione nel settore gaming si trova nella GPU, e non nel processore.

Per questi motivi, Qualcomm ha stabilito che la maggior parte dei videogiochi funzioneranno perfettamente sui PC con chip Snapdragon X Elite anche senza alcun porting dedicato, per giunta con delle performance paragonabili con quelle degli originali sviluppati per PC con architettura x64 o x86. Un sospiro di sollievo doppio: da una parte gli sviluppatori non dovranno investire risorse per le conversioni dei propri titoli; dall'altra i giocatori potranno giocare anche sui propri laptop con SoC Qualcomm esattamente come farebbero con qualsiasi altro PC.



Gli Snapdragon X Elite arriveranno nel 2024: probabilmente, i primi laptop ad implementare i nuovi SoC saranno i Surface Laptop 6 e Surface Pro 10 di Microsoft, in arrivo nel mese di maggio. Se davvero i chip Qualcomm saranno in grado di far girare i videogiochi con la qualità grafica e le performance previste dal colosso di San Diego, questi ultimi potrebbero rivelarsi un passo avanti rispetto ai SoC Arm di Apple Silicon, che invece ancora faticano molto nella gestione dei videogiochi.

Khalil, comunque, ha spiegato che gli sviluppatori avranno due opzioni per far girare i loro videogiochi su PC con SoC Snapdragon: "potrete eseguire dei porting completi sull'architettura nativa ARM64 degli Snapdragon X Elite per delle performance ottimali della CPU e per dei consumi elettrici ridotti. Alternativamente, Qualcomm supporterà le app ibride ARM64EC, che combineranno alcune librerie Windows e i driver Qualcomm, insieme all'emulazione di parti del software".

