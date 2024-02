Snapdragon X Elite: testa a testa con Intel Core ULTRA 9 e Apple M2

In attesa del lancio definitivo dello Snapdragon X Elite, che dovrebbe avvenire intorno alla metà del 2024, in rete sono apparsi finalmente anche i primi benchmark del chip da 12 Core che mira a pareggiare i conti con Intel e AMD.

Avvistato a bordo del misterioso Qualcomm ZH-WXX, probabilmente un sample non destinato alla vendita, lo Snapdragon X Elite sarebbe stato messo alla prova nella sua configurazione da 12 Core con un clock di base di 4.01 GHz.

Secondo i dati apparsi nel database di Geekbench 6.2.2 (link alla fonte) il nuovo processore di Qualcomm a 28W sarebbe stato in grado di raggiungere 2.574 punti nel test per le prestazioni in Single-Core e 12.-562 punti in quello dedicato alle attività Multi-Core.

Prestazioni, quelle espresse dalla CPU, che lo piazzerebbero di poco sopra rispetto al Core Ultra 9 185H a 16 Core di Intel (35W) e in sostanziale parità rispetto all'Apple M2 a 8 Core (20W).

La musica cambia in Multi Core, dove il processore della Mela non riesce a tenere testa al processore di Qualcomm mentre il top di gamma Intel Meteor Lake avrebbe una spiccata propensione proprio per questo tipo di scenario.

Chiaramente le prestazioni dello Snapdragon X Elite annunciate da Qualcomm dovranno essere ridimensionate rispetto ai claim, ma sulla base di questi punteggi sembrerebbero ottime rispetto al resto del mercato.