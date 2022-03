Snoop Dogg lancia un nuovo mixtape escusivo NFT con le sue 'Ape'

Quattro nuovi pezzi unici, accompagnati da altrettanti NFT Ape personalizzati. È la nuova idea di Snoop Dogg, leggendario rapper e discografico statunitense e tra i più famosi artisti presenti sulla blockchain.

La collezione di quattro NFT è presente su OpenSea nella collezione "Snoop Dogg Ape Tracks" ma anche sul portale ufficiale del progetto Snoop Ape Dropz. In entrambi i casi sarà possibile collegare il proprio wallet Metamask. Quanto alle peculiarità del progetto, si tratta di quattro primati annoiati con brani di sottofondo, collezionabili e acquistabili solo tramite ApeCoin, la criptovaluta ufficiale del Bored Ape Yacht Club.

Il più tradizionale del lotto risponde al nome di Foolin Yaself, è acquistabile per 20 APE con un quantitativo limitato di 990 pezzi e l'autore è proprio Snoop. Le altre tre versioni hanno un costo di 15 APE e sono disponibili in soli 490 pezzi ciascuna. Tra gli artisti che hanno collaborato alla realizzazione, vengono citati Champ Medici, October London, We$ e Spottie WiFi.

I nomi delle opere da 15 APE sono Tha Great, My Ape e Dock the Yacht, tutte accompagnate da un brano esclusivo. Il progetto è registrato come ERC-1155 e i pezzi sono già in esaurimento. Ad annunciarne il rilascio è stato lo stesso Snoop Dogg sul suo profilo ufficiale di Twitter.

Ricordiamo che non si tratta dei primi NFT del rapper. Infatti, di recente, Snoop Dogg ha lanciato degli NFT con Coldie, per un progetto chiamato "Decentral Eyes Dogg".