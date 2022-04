Snoop Dogg, è 'NFT mania': annunciato un bellissimo drop su Cardano

Dopo il lancio del mixtape All Ape di Snoop Dogg e Champ Medici, arriva un'altra interessante novità per i fan del leggendario rapper statunitense e questa volta sarà al di fuori dei soliti canali.

Ad annunciarlo è il profilo ufficiale di Clay Nation su Twitter e il post è stato successivamente "ritwittato" dallo stesso Snoop. La nuova collezione, sempre in tandem con Champ Medici, sarà mintata su rete cardano e sarà composta dai graziosissimi NFT Clay Nation collezionabili, tracce audio inedite e tante altre sorprese.

In particolare, in molti si aspetteranno di poter mettere le mani sul proprio personalissimo primate annoiato d'argilla in formato non-fungibile e altrettanti sono in fermento per scoprire cosa ha in mente la squadra questa volta.

La presentazione avverrà il 5 aprile alle 20 (ora italiana), in compagnia di Charles Hoskinson, fondatore del network che solo di recente aveva già preannunciato un anno ricco di sorprese.

Proprio di recente, Hoskinson è stato intervistato da Montemagno e proprio in quell'occasione, il visionario fondatore di Cardano ha preannunciato che il 2022 sarà un anno di svolta per la blockchain, nota per la sua incredibile affidabilità e che nei prossimi mesi ambisce a raggiungere "lo stesso tipo di prestazioni che si vedono su network come Solana".