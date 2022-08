Snoopy sulla Luna insieme a...tre manichini: scopriamo lo strano equipaggio di Artemis 1

A poche ore dal lancio di Artemis 1, iniziamo la nostra copertura dell'evento con alcune curiosità sull'equipaggio (decisamente particolare) che andrà in orbita.

Oggi è un giorno realmente importante: alle 14.33 ore italiane si potrà assistere al lancio di Artemis 1 in diretta, che segnerà sicuramente l'inizio di una nuova era di conquiste in ambito spaziale. Come potevamo dunque non dedicare l'intera giornata ad uno degli eventi più significativi degli ultimi decenni? Iniziamo quindi la nostra copertura che vi accompagnerà fino a tarda sera, raccontando non solo una tempestiva cronaca del lancio, ma anche varie curiosità e retroscena!

Sicuramente la prima cosa a cui si pensa nel momento in cui si parla di lanci spaziali, sono gli astronauti. Le grandi ed ingombranti tute, sono oramai entrate nell'immaginario comune. Questa volta però il team che andrà in orbita, sarà "leggermente" diverso. A bordo di Orion (la capsula principale) vi saranno infatti: Moonikin Campos, Helga, Zohar e...Snoopy.

Si tratta nello specifico di ben tre manichini ed un peluche. ll "comandante" Campos, che deve il suo nome all'ingegnere che nel 1970 riuscì a far rientrare l'Apollo 13, sarà di sesso maschile, mentre Helga e Zohar di sesso femminile. La peculiarità, risiede nella composizione fisica degli stessi. Non si tratta infatti di semplice plastica, ma i ricercatori hanno ideato dei "corpi" dotati di ossa, organi e tessuti molli simili a quelli di un essere umano.

Come se non bastasse, ogni manichino presenta un vestiario differente. Campos possiede la tuta che indosseranno i veri astronauti nelle prossime missioni, Zohar indossa invece una tuta sperimentale, mentre Helga non ha alcuna protezione.

Tutto ciò servirà a ricavare migliaia di dati, fondamentali per le successive missioni. L'intera capsula è stata infatti totalmente riempita di sensori e rilevatori, ed in tal modo si potranno ridurre al minimo i vari rischi futuri. E Snoopy? Il buffo peluche, servirà come indicatore di gravità-zero.

Arrivando solo per un attimo ad Artemis 3, sono state rivelate le 13 aree principali della Luna sulle quali l'uomo potrà camminare . A distanza di oltre 50 anni dall'ultima "passeggiata lunare", si respira di nuovo l'euforia e l'ottimismo di un tempo.