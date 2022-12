Snowmageddon: La mostruosa tempesta di neve che ha colpito gli USA

Una mostruosa tempesta artica ha colpito gli Stati Uniti durante il periodo natalizio, portando disagi, distruzione e morte, in un fine settimana che ha dato un'accezione decisamente negativa all'espressione "bianco Natale". Una situazione, da disaster-movie, definita da molti come "Snowmageddon", una vera apocalisse di neve.

Il bilancio provvisorio comunicato dalle autorità denota la drammaticità dell'evento che, solo in questo fine settimana, ha mietuto dozzine di vittime negli Stati Uniti, continuando a creare non pochi problemi anche allo stato di New York, con storie di famiglie intrappolate per giorni durante quella che, è stata già definita come la "bufera di neve del secolo".

Lo stesso Byron Brown, sindaco di Buffalo (una delle città più grandi dello stato), ha affermato come la metropoli sia rimasta paralizzata per oltre cinque giorni da enormi quantità di neve che hanno raggiunto l'altezza di oltre un metro e mezzo, con conseguenti interruzioni di corrente e problemi generali.

Alle parole del sindaco hanno fatto poi eco quelle di Kathy Hochul, governatrice dello stato di New York, ed originaria proprio di Buffalo, che ha descritto le conseguenze della tempesta come "una vera zona di guerra". "Sicuramente è la tempesta di neve del secolo", ha inoltre aggiunto scioccata.

La descrizione degli eventi è infatti assurda. Secondo quanto riportato dalle autorità di emergenza, quando le temperature sono crollate, i pendolari ed alcuni residenti in fuga dalle loro case gelate, sono rimasti intrappolati sulle autostrade, impossibilitati ad essere salvati.

Come se non bastasse, il problema si è poi ulteriormente aggravato quando alcune aree sono state rese inaccessibili alle ambulanze per dozzine di ore, con gli spazzaneve impossibilitati nello svolgere il proprio lavoro a causa dell'intensità della tempesta, che in alcuni casi ha reso necessario il recupero degli stessi soccorritori.

Migliaia di voli cancellati, intere cittadine isolate, migliaia di abitazione senza elettricità o riscaldamento, macchine e persone rimaste bloccate sotto enormi coltri di neve, temperature a decine di gradi sotto lo zero. Una situazione, questa, davvero drammatica e purtroppo comune in diverse zone degli Stati Uniti, che ha portato il tragico bilancio delle vittime ad oltre 50 (purtroppo ancora provvisorio).

Lo stesso presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha recentemente approvato una dichiarazione di emergenza per i diversi stati colpiti, per cercare di sostenere colore che, probabilmente, "hanno vissuto il peggior Natale della loro vita"

Già un anno fa, una tempesta senza precedenti colpì gli Stati Uniti, più precisamente il Texas, ma l'attuale "bomba invernale" è qualcosa di ancora più devastante, considerando anche il fatto che la neve depositata è anche una pericolosa spugna di inquinanti.