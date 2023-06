Un sobborgo del Texas è stato invaso da una decina di... capre!

Immaginate di svegliarvi una mattina e di trovare il vostro tranquillo quartiere invaso da un gregge di capre affamate. Questo è esattamente ciò che è accaduto ai residenti di un sobborgo di Dallas, in Texas, quando si sono svegliati per scoprire che circa 40 capre avevano deciso di fare una passeggiata nelle loro zone.

Le capre, come mostrano i video catturati da diverse telecamere di sicurezza, erano estremamente docili - solo un po' affamate. Secondo il rapporto, le creature in questione sono in realtà scappate da un gregge di circa 500 unità che erano state liberate in un'area nelle vicinanze.

Anche se l'azienda responsabile degli animali ha rifiutato di commentare la storia, ha da allora ripristinato tutti i letti di fiori, giardini e cespugli eccessivamente masticati. "Hanno risolto le cose molto rapidamente", ha dichiarato un residente, aggiungendo che i fiori di un vicino erano stati "sostituiti in un paio d'ore."

C'è di più: le capre erano state incaricate di mangiare la vegetazione, aiutando lo sviluppo durante la stagione degli incendi (che non iniziano quasi mai naturalmente), in una zona non troppo lontana dal sobborgo. Tuttavia, successivamente sembrano aver deciso di andarsene per conto loro, trovando un nuovo luogo dove potersi saziare. "Penso che abbiano mangiato un po' di erba da tutti i giardini intorno al cerchio qui", ha raccontato Garrett Piersall, un residente locale, alla stazione televisiva WFAA.

Insomma, meglio delle docili caprette piuttosto che un branco di scimmie furiose come quelle di Yamaguchi in Giappone che hanno iniziato una "guerra" con gli umani.