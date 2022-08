SoC Qualcomm verso la dominanza su Android: saranno presenti su tutti i flagship del 2023

Mentre i fan del mondo Android attendono con ansia lo Snapdragon Summit del 15-17 novembre, durante il quale potrebbe essere annunciato il SoC Snapdragon 8 Gen2, scopriamo che Qualcomm si starebbe avviando alla dominanza nel mercato smartphone con i suoi processori.

Stando a quanto riporta il noto insider Ice Universe, noto per le sue indiscrezioni azzeccate, tutti gli smartphone flagship del 2023 avranno un SoC Qualcomm, dunque probabilmente uno Snapdragon 8 Gen 2, come loro chipset. Il tipster, che si è spesso rivelato molto critico nei confronti di MediaTek e Samsung, ha poi aggiunto che "anche i Galaxy S23 useranno un SoC con nodo produttivo TSMC".

La notizia non sembra stupire, specie dopo che il Mediatek Dimensity 9000 ha trovato poco spazio tra gli smartphone di fascia alta, mentre le soluzioni di fascia media dell'azienda cinese, come il MediaTek Dimensity 8100 e la sua variante MAX, hanno goduto di molti più consensi tra gli OEM impegnati nel settore Android.

Dall'altra parte, invece, pare che i lavori sul chip Exynos 2300 procedano a rilento a causa delle tensioni interne al colosso di Suwon ed alla presunta mancanza di novità di peso rispetto all'Exynos 2200 dello scorso anno, aspramente criticato dai fan Samsung per il throttling delle performance dei Galaxy S22 durante il gaming e il multitasking.

Intanto, Samsung e Qualcomm hanno rinnovato la partnership per i chip di quest'ultima sugli smartphone coreani fino al 2030, mentre sono numerose le fonti che suggeriscono che Samsung Galaxy S23 avrà solo un chipset Qualcomm e non verrà lanciato nella duplice versione Snapdragon e Exynos, come avvenuto per il predecessore.