I soccorritori elogiano gli SOS satellitari di iPhone: 'davvero un salvavita'

La connettività satellitare di iPhone è disponibile anche in Italia, ma un articolo che arriva dagli Stati Uniti, parla delle reazioni dei soccorritori di fronte a questa novità introdotta dal colosso di Cupertino che è definita “un salvavita”.

Il vicedirettore del dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles, Mike Leum, spiega che ci sono stati più di una dozzina di salvataggi grazie alla funzionalità SOS Emergenze via satellite di iPhone. “Ciò che abbiamo capito è che questa funzionalità porta diversi vantaggi. Il principale è rappresentato dalla notifica immediata che riceviamo. Le persone hanno infatti un’ora a disposizione per ricevere supporto vitale avanzato ed aumentare la loro probabilità di sopravvivere”, spiega Leum. "In un paio di questi incidenti, le vite delle persone sono state salvate al 100% grazie a questa funzionalità”.

Leum ha lodato anche la comunicazione bidirezionale offerta dalla feature: “quando gli utenti inviano un messaggio di testo al 911, il call center può rispondere per ottenere altri dettagli importanti sullo stato” ha spiegato.

Anche Steve Goldsworthy, direttore della tecnologia di ricerca e salvataggio dello sceriffo della contea di Los Angeles, ha definito la funzione un “vero punto di svolta”, grazie alla posizione precisa offerta dall’iPhone in situazioni di pericolo. Lo stesso Goldsworthy ha anche parlato degli abusi e delle false attivazioni, spiegando che è al lavoro con Apple per risolvere.