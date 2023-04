Un social alternativo a Twitter offre la spunta blu agli utenti che l'hanno persa

Ora che è arrivata la rimozione della spunta blu su Twitter per gli account legati ai criteri precedenti, un altro social network che si propone come alternativa al portale dei cinguettii ha avviato un'iniziativa che non si vede esattamente tutti i giorni. Sì, di mezzo c'è proprio l'ottenimento della spunta blu.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget, un nuovo progetto chiamato T2, portato tra l'altro avanti da ex dipendenti di Twitter, sta permettendo a coloro a cui è stata rimossa la spunta "legacy" gratuita dal social network dei cinguettii di inviare delle informazioni al fine di poter ottenere una spunta di quel tipo su T2.

Per maggiori dettagli potreste voler fare riferimento alla pagina dedicata all'iniziativa di T2, ma in linea generale ciò che viene esplicitato è che bastano circa 3 minuti per completare il tutto. Per il resto, nella pagina legata all'iniziativa si legge: "Segno di spunta legacy su Twitter? Sappiamo che hai lavorato sodo per questo! Completa questo modulo e ti daremo il segno di spunta su T2".

Per il resto, vale la pena notare, come si evince direttamente dal portale ufficiale di T2, che per ora l'accesso al social è legato a una waitlist. Insomma, il "tornado Musk" relativo a Twitter sta comportando anche l'emergere di diverse altre soluzioni. Qualcuno tra di voi potrebbe già conoscere l'ormai noto social network Mastodon, ma adesso esiste anche T2.