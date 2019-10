Altro che social: i Coldplay hanno scelto un metodo retrò per annunciare il nuovo album

Nell'epoca in cui gli album si presentano su Instagram e Facebook, i Coldplay hanno scelto un metodo insolito per svelare la pubblicazione di "Everyday Life", la nuova fatica della band che vedrà la luce il 22 Novembre a livello mondiale.

Gli inglesi infatti si sono affidati alla vecchia carta stampata e nella giornata di oggi sui giornali di tutto il mondo, nella sezione degli annunci di case ed autoveicoli, è presente un annuncio che apparentemente potrebbe passare inosservato, ma che include la tracklist di tutto l'album, sotto forma di inserzione di vendita da parte di un "proprietario molto scrupoloso".

Lo spot è arrivato anche in Italia, ma come riportato dal Corriere della Sera è presente anche sui tabloid e quotidiani internazionali, sotto forma di easter egg, in quanto non tutti coloro che acquistano regolarmente i giornali sono soliti consultare le pagine in questione.

L'inserzione è davvero minuscola, e nasconde la tracklist del doppio disco. Sunrise conterrà la traccia omonima, Church, Trouble in Town, Broken, Daddy, WOTW/POTP, Arabesque e When I Need a Friend. In Sunset invece i fan troveranno Guns, Orphans, Eko, Cry Cry Cry, Old Friends, بني آدم (che significa "figli di Adamo), Champion of the World ed Everyday Life.

Insomma, anche questa volta i Coldplay hanno deciso di distinguersi dagli altri, scegliendo un metodo "tradizionale". Sarà interessante capire se l'intera campagna pubblicitaria sarà impostata in questo modo o meno.