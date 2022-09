Social di Donald Trump bloccato su Play Store da Google: ecco perché

Vi ricordate del fallimentare social network di Donald Trump, TRUTH? Ebbene, dopo diversi mesi dal suo lancio ufficiale Google ha deciso di bloccare il debutto sul Play Store per un insieme di ragioni tecnico-sociali. Vediamo assieme quali sono, capendo se anche Apple farà lo stesso per iOS.

Allo stato attuale, ricordiamo, TRUTH è disponibile su iOS dallo scorso febbraio e continua a funzionare senza problemi; tuttavia, una violazione delle politiche del colosso di Cupertino potrebbe portare a una sua rimozione esattamente come successo nel caso della Grande G.

Secondo un report di Axios ripreso da TechCrunch, infatti, Google avrebbe deciso infine per il blocco della distribuzione dell’app su Play Store alla luce della presenza di post che violano le politiche aziendali sui contenuti: “La scorsa settimana, Truth Social ha risposto riconoscendo il nostro feedback e dicendo che stanno lavorando per affrontare questi problemi”, ha aggiunto un portavoce di Google in una dichiarazione, segnalando che le due parti stanno cercando di arrivare alla condizione appropriata per il lancio dell’app su Android.

Ma dove si colloca il problema? Nella politica di Google per le app che presentano contenuti generati dagli utenti, altrimenti detti User Generated Content o UGC. Secondo le norme della società di Mountain View, la moderazione dovrebbe essere “robusta, efficace e continua” ma, a quanto pare, il sistema di TRUTH è completamente automatizzato ed effettuato da una IA poco efficiente. Sul sito web della piattaforma dell’ex Presidente degli Stati Uniti viene specificato che un team di moderatori umani si occupa del processo di moderazione, ma Google riserva molti dubbi al riguardo.

Al momento, pertanto, l’app TRUTH non è tecnicamente bandita da Google Play, ma necessita l’applicazione di modifiche essenziali per rispettare le regole di Big G. Quale sarà il suo destino? Lo sapremo nei prossimi mesi.