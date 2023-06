I social fanno male ai giovani? Ne sappiamo ancora 'troppo poco'

Nel corso degli anni si sono distinte tante, troppe voci, anche di spicco, avvertendoci sui pericoli del web. In tempi non sospetti, persino Obama parlò del pericolo dei social, ma come stanno davvero le cose da un punto di vista eminentemente scientifico?

Un interessante articolo del NYT prova a far luce sulla questione sottolineando quanto, mai come in questo periodo, occorra cautela nel prendere posizione in merito a un argomento tanto scottante come quello dei social network, non foss'altro che per il motivo più semplice di tutti: molti non saprebbero neanche dare una definizione di social o, per usare le parole della fonte, "non c'è neanche una definizione condivisa di cosa sia un social". Ecco che la paura dell'ignoto o perlomeno del poco noto lasciano ampio spazio a - stavolta sì - pericolose derive, che rischiano di diventare estremismi in assenza di dati a supporto: affidarsi alla cronaca per prendere decisioni di pancia potrebbe non essere un'ottima idea arrivando persino a sortire effetti contrari a quelli attesi o sperati.

Sebbene anche nei settori preposti alla ricerca in merito vi siano ovvie preoccupazioni sul tema, come dicevamo prima c'è davvero troppo poco materiale per potersi esprimere in maniera fattuale. L'evidenza sulla pericolosità dei social è ancora assente o non completamente confermata: "Abbiamo qualche evidenza a guidarci, ma in questo scenario abbiamo davvero bisogno di saperne di più" spiega Jaqueline Nesi, psicologa che si occupa di ricerca nel settore. Per non parlare dei grandi esclusi, come YouTube. Pensate che si tratta di una delle piattaforme con contenuti generati dagli utenti più utilizzate dai giovani (il 95% lo utilizza e il 20% ammette di usarlo assiduamente) e non viene neanche menzionato in gran parte degli studi a oggi effettuati, principalmente con la motivazione che questa piattaforma viene utilizzata solo "passivamente". Eppure anche lei propone in parte l'esperienza di TikTok e di Instagram con i suoi Shorts.

Al contrario, c'è un'interessante mole di review di studi e di altre review in merito che tendono a bollare come inconsistenti - nei migliori dei casi - le evidenze su cui oggi facciamo affidamento (link 1, link 2, link 3). Allo stesso modo, non abbiamo evidenze su quali e quante limitazioni attuare, su quali app escludere o per quante ore permettere ai figli di utilizzarle, come spiega la specialista Sophia Choukas-Bradley dell'Università di Pittsburgh.

Il fattore tempo potrebbe essere visto in più modi, oltretutto: il problema è quanto tempo si passa sui social o quanto tempo non dedichiamo ad attività ritenute socialmente più "salubri"?

E se il tempo speso sui social fosse un rifugio da eventuali stimoli nocivi, anche mentali? O, ancora, se fosse una ricerca di aiuto? Le domande, come vedete, sono davvero tante, troppe, per dare una risposta certa e circostanziata.

Sempre in merito al tempo, un interessante studio ha messo in luce che conterebbe più l'umore con cui ci approcciamo ai social che il tempo che ci passiamo sopra.

Infine, la correlazione. Non è ancora stato stabilito un nesso causale tra social media e salute mentale, semmai una correlazione, tutt'altro che chiara: "troviamo più spesso una piccola correlazione negativa" spiega Amy Orben di Cambridge, "ma non sappiamo cosa si nasconda al di sotto. Potrebbe essere che chi sta male decide di utilizzare i social, o potrebbero essere i social a farli stare male, o potrebbe essere lo stato socioeconomico, o qualsiasi altra cosa, a generare questa correlazione". In generale, al momento il consenso tende per un approccio più cauto, spiegando che i social non sono necessariamente benefici o pericolosi, ma più che altro che i loro effetti variano a seconda del soggetto, di ciò che osserva e di ciò che interpreta: "non possiamo dire 'non fare X, Y va bene, stai alla larga da Z'. A differenza di TV e film, è impossibile prevedere cosa vedranno i ragazzi sui social in anticipo. Talvolta potrebbe trattarsi di tinte per capelli o di danza, altre di suprematismo bianco o di disordini alimentari".

I social network, chiosa Project Awesome, possono avere sia effetti positivi che negativi. Sta a noi regolamentarli in maniera flessibile seguendo i pareri degli esperti, evitando slanci in un senso o nell'altro: il loro utilizzo può essere associato a depressione o ansia, certo, ma anche a benessere o felicita.

Per concludere, un paradosso: uno dei social network più utilizzati nelle ricerche (e tra l'altro uno dei pochi a proporre pallide evidenze di correlazione negativa), Facebook, è letteralmente in stato di abbandono da parte dei più giovani. La ricerca dovrebbe quindi focalizzarsi sul contenuto più che sulla piattaforma, diventando più flessibile e adatta all'argomento di studio.