La social media manager dell'INPS in ospedale per il troppo stress

Gli scorsi giorni abbiamo a lungo parlato della pagina Facebook dell'INPS, che è diventata rapidamente virale a causa delle risposte piccate del social media manager.

Nella giornata di ieri sono arrivate anche le scuse del presidente dell'Istituto di Previdenza Sociale, ma la questione si è arricchita di un'altra puntata.

Secondo quanto riferito da varie agenzie di stampa, dietro le risposte virali ci sarebbe una social media manager donna che, a causa del troppo stress (probabilmente provocato dalle troppe domande), è addirittura finita in ospedale.

A confermare il tutto il numero uno dell'INPS, Pasquale Tridico, il quale ha affermato che "ieri sera ho chiamato la nostra dipendente, che non è una stagista malpagata come scriveva un quotidiano stamane, ma una nostra funzionaria che non ha retto alla pressione. La signora ha passato la giornata in ospedale per lo stress che ha subito dalla vicenda".

Tridico ha anche dato alla dipendente tutta la comprensione e solidarietà. "La nostra collega ha avuto una giornata difficile e mi sono sentito di sostenerla e l'ho invitata a continuare il suo lavoro con serenità. Certamente bisogna tenere sempre toni consoni al servizio e sono sicuro che quella funzionaria lo fa" ha concluso il numero dell'istituto di previdenza sociale, che non ha svelato se ci saranno cambi a livello di gestione o meno.