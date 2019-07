I social network, e non i videogiochi, portano i teenager alla depressione

Una ricerca del Sainte-Justine Hospital di Montreal ha trovato una correlazione tra il tempo passato dai teenager sui social network e la probabilità di entrare in uno stato di depressione. Con grande sorpresa (dei ricercatori, non certo nostra) è venuto anche fuori che i videogiochi non creano danni alla salute mentale degli adolescenti.

Patricia Conrod, che ha coordinato lo studio, ha dichiarato che la loro ricerca avrebbe individuato una solida associazione tra uso dei social e depressione, infinitamente superiore a quella associata ad altri tipi di attività davanti ad uno schermo, come giocare ai videogiochi.

I ricercatori sono giunti a questa considerazione dopo aver monitorato il comportamento di oltre 3.800 ragazzi dal 2012 al 2018.

L'aumento dei sintomi della depressione si registrerebbe quanto il giovane passa molto tempo davanti ai social network o alla TV.

I ragazzi sui social sono bombardati di immagini da vite stellari, ben al di sopra delle loro possibilità. Il risultato è un attacco continuo alla loro autostima.

Nello sconforto generale, c'è anche una notizia positiva che i ricercatori non si aspettavano minimamente: passare tempo davanti ai videogiochi non porta a sintomi della depressione. "Ci ha sorpreso", ha spiegato sempre la Conrod. I ricercatori si aspettavano che il gamer medio rientrasse nello stereotipo del ragazzo socialmente isolato. Invece è venuto fuori che la maggior parte dei videogiocatori passa il suo tempo giocando assieme agli amici, ed ha tendenzialmente una vita sociale soddisfacente. "I videogiochi rendono una persona felice, è un bel passatempo".

Per quanto riguarda i social network, alle stesse conclusioni era giunto anche uno studio pubblicato sul Journal of Social and Clinical Psychology. In relazione alla sua esperienza personale, ne aveva parlato anche Sophie Turner.