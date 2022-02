Il più grande social network della Russia supporterà gli NFT: proteggeranno il copyright

Mentre la crisi tra Russia ed Ucraina fa calare le criptovalute, alcuni rapporti locali sostengono che il social network russo VKntakte ha annunciato il suo supporto agli NFT. Alexander Tobol, in un'intervista avrebbe sottolineato che i token non fungibili saranno utilizzati per proteggere il diritto d'autore.

VK, nello specifico, ha anche sottolineato che non intende creare una propria blockchain, ma fungerà da intermediario ed assistente.

L'annuncio da VKontakte è molto importante in quanto si tratta della piattaforma social più popolare della Russia, con quasi 650 milioni di utenti attivi ad Aprile 2021. Con questa espansione, la società intende incoraggiare la creazione di contenuti e proteggere il valore da essi generato. Il direttore tecnico della piattaforma ha spiegato che "il nostro compito è proprio quello di offrire la possibilità di scaricare facilmente i contenuti, creare token NFT e quindi inserirli nell'exchange".

Nonostante il calo delle vendite degli NFT, che è stato registrato nel corso dell'ultima settimana, nel 2021 è stato registrato un vero e proprio boom dei token non fungibili. Il settore ha registrato vendite per 25 miliardi di Dollari, in crescita del 26000% rispetto ai soli 95 milioni di Dollari di vendite dell'anno precedente. Il mercato ha attirato anche le attenzioni di marchi popolari e celebrità.