Sempre più social seguono TikTok: Pinterest annuncia riprogettazione del feed

Il social network cinese TikTok ha veramente definito gli standard di mercato attuali, tra le scelte di design e lato funzionalità. Instagram, per esempio, ora ha pensato all’aumento della durata massima delle Storie a 60 secondi. A breve, però, anche Pinterest cambierà radicalmente aspetto imitando proprio TikTok.

La piattaforma nata per mano di ByteDance che ha conquistato e continua a conquistare sempre più utenti ha un chiaro punto di forza: il modo in cui i contenuti vengono proposti. Il feed a scorrimento verticale è intuitivo e, complice la brevità dei video, nei momenti di pausa diventa quasi una dipendenza fare swipe up per vedere altri filmati.

Per questo motivo, Pinterest prossimamente riprogetterà il feed Home dell’applicazione per smartphone adottando il format verticale diventato famoso su TikTok. Inoltre, gli sviluppatori introdurranno la scheda “Guarda” ad accompagnare la sezione “Sfoglia”. Altra feature ispirata al social network del Dragone è “Takes”, la quale permetterà agli utenti di rispondere ai “Pin Idea” di content creator. Infine, Pinterest lancerà il programma Creator Rewards per consentire ai creatori di contenuti di guadagnare denaro previo raggiungimento di determinati obiettivi.

Tutto ciò dovrebbe arrivare, come specificato da Phone Arena, nel corso delle prossime settimane o dei prossimi mesi. Gli utenti Pinterest noteranno il cambiamento in seguito all’aggiornamento dedicato, il quale verrà ovviamente rilasciato tramite il Google Play Store.

A proposito di TikTok, invece, in futuro il social dovrebbe ottenere video dalla durata massima di 10 minuti, novità pensata per sfidare YouTube.