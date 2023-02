Quale social per smartphone è la migliore per registrare concerti? La risposta vi stupirà

Il 2023 è ricco di concerti da non perdere, avete già preso i biglietti? Se sì, allora meglio prepararsi come si deve all’evento. Sicuramente registrerete almeno un video dal vivo con il vostro smartphone, ma siete sicuri di sapere il modo migliore per farlo? Vi aiutiamo noi vedendo le migliori app per registrare musica dal vivo.

In tutto il mondo è quasi prassi filmare almeno una clip di qualche minuto durante un concerto, ma va bene farlo direttamente da un social network? Apparentemente sì, stando all’analisi degli esperti di DXOMARK; tuttavia, ci sono dei limiti impossibili da superare.

Il lavoro degli analisti con smartphone top di gamma come iPhone 14, Google Pixel 7 Pro e Samsung Galaxy Z Fold4 li ha visti utilizzare Facebook Live, Instagram Live, Instagram Stories, TikTok e l’app Camera stock alla ricerca del migliore servizio per le riprese dal vivo, e i risultati sono alquanto sorprendenti.

Nel caso di Facebook Live la combinazione di video e audio è piuttosto deludente, ma differisce da iOS ad Android: nei dispositivi della Mela l’audio è più cupo e soffre anche negli alti, mentre il robottino verde comprime eccessivamente il feed sonoro e porta a distorsioni negli alti. Con Instagram Live la situazione migliora, pur senza eliminare completamente gli artefatti audio.

Le Storie su Instagram sembrano garantire risultati nella media, migliori delle Live ma comunque caratterizzati da frequenze non ben catturate. Le registrazioni su TikTok invece presentano notevoli differenze tra iOS e Android: nel primo caso si notano compressioni e distorsioni, ma non tanto accentuate come nel caso del secondo sistema operativo; il timbro è però decisamente problematico su iOS, con spiacevoli risonanze che hanno compromesso le registrazioni.

Ma esiste quindi un sistema per registrare come si deve un concerto dal vivo? Sì, ma non si tratta di un social network: basta utilizzare l’app della fotocamera di sistema, la quale risulta restituire buoni risultati sotto ogni punto di vista. Se volete un confronto migliore, vi rimandiamo all’analisi dettagliata di DXOMARK.