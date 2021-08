La vita sociale delle giraffe? È molto più complessa di quello che credete

Guardando un documentario sulle distese della savana africana, tra fauci acuminate, zanne d’avorio e manti maculati, potreste aver adocchiato un lungo collo svettare quasi al limite degli alberi. Questa stramberia appartiene alla giraffa. Ma, oltre a questa insolita caratteristica, la giraffa sembra avere interazioni sociali molto complesse.

Uno studio, condotto dall’Università di Bristol, ha riscontrato un fenomeno che potrebbe essere associato alla manifestazione di relazioni complesse tra gli individui di un gruppo sociale. Le femmine, dopo aver espletato le funzioni riproduttive, continuano a vivere in uno stato di menopausa per un lungo periodo di tempo.

Questa lunga aspettativa di vita, dopo la fase riproduttiva, porta le femmine più anziane a coadiuvare e sostenere l’allevamento dei cuccioli. Questo fenomeno, già riscontrato in altre specie con socialità complesse, ha portato i ricercatori ad avanzare l'ipotesi della presenza di queste interazioni, per spiegare la presenza di femmine in età post-riproduttiva anche nelle giraffe. Questa spiccata propensione sociale, inoltre, potrebbe comportare anche dei benefici sulla longevità.

Zoe Muller, della School of Biological Sciences di Bristol, ha dichiarato: "Spero che questo studio tracci una linea nella sabbia da cui, d’ora in avanti, le giraffe saranno considerate mammiferi intelligenti che vivono in gruppi dotati di società complesse e di grande successo, le quali hanno facilitato la loro sopravvivenza in ecosistemi difficili e pieni di predatori."

Per verificare le ipotesi, i ricercatori hanno suggerito di monitorare delle aree specifiche, per attuare ulteriori studi, e di approfondire il ruolo che gli individui più anziani occupano nell’economia sociale del gruppo, facendo soprattutto attenzione ai tassi di fitness, inducibili dalle loro ulteriori cure nei confronti della prole.

Questo studio e tutti quelli futuri saranno fondamentali per comprendere meglio le dinamiche sociali che si instaurano nei gruppi di giraffe e finalmente incasellarli nel novero di specie, dotate non solo di una spiccata intelligenza ma anche di una complessità sociale di rilievo.

"Per me è sconcertante che una specie africana così grande, iconica e carismatica sia stata sottovalutata per così tanto tempo” afferma Muller.