Una società ha acquisito un sito pornografico per chiuderlo definitivamente

Bang Bros, nota casa di produzione che realizza film pornografici, ha recentemente acquisito il sito web PornWikiLeaks. L'obbiettivo? Chiuderlo definitivamente, cancellando anche tutto il suo database e i dati contenuti sui server.

Il motivo? Come riportato da Motherboard, PornWikiLeaks è stato accusato di diffondere informazioni personali di ignari utenti con scopo malevolo. In tutto sarebbero oltre 15.000 i film per adulti sulla piattaforma. Bang Bros ha provveduto subito alla distruzione di tutto il materiale sui server del portale, eliminandolo per sempre dal web, sempre che non siano state effettuate copie di backup.



Chi oggi visita PornWikiLeaks troverà un messaggio di Bang Bros, che spiega i fatti e i motivi della cancellazione. I dati presenti sul sito erano per la maggior parte materiale trafugato e utilizzato senza il permesso di chi li ha creati.



"Un forum su cui erano presenti 300.000 post, molti dei quali negativi e pieni di odio, è ora scomparso", si legge nella nota.



Storie come questa insegnano come internet possa essere un posto estremamente pericoloso e che la diffusione di dati personali, siano essi immagini o video, deve essere fatta con estrema cautela, e soprattutto con la consapevolezza che questi dati possono essere usati per scopi malevoli e molto diversi da quelle per cui sono stati condivisi.