Società biotecnologica ha intenzione di rilasciare delle zanzare geneticamente modificate

Nel tentativo di fermare la diffusione di malattie come la dengue e la Zika, una società biotecnologica, chiamata Oxitec, prevede di rilasciare milioni di zanzare geneticamente modificate in Florida e Texas, nel corso dei prossimi due anni.

L'Agenzia per la protezione dell'ambiente (EPA) ha già approvato il piano. Tuttavia, un gruppo di biologi, ecologi, bioeticisti e ricercatori ha scritto in un articolo su The Conversation che sono preoccupati per la mancanza di supervisione per lo sforzo di "hackerare" l'ecosistema. Liberare le zanzare geneticamente modificate in natura è un modo valido per uccidere o ridurre le popolazioni locali: progettando razze sterili di insetti, gli scienziati possono ridurre drasticamente il loro numero nella generazione successiva.

Questo esperimento ha funzionato in un ambiente controllato in laboratorio. Quando i funzionari brasiliani l'hanno provato seriamente, però, il piano è fallito nel peggiore dei casi: dando origine a ibridi genetici super-resistenti. Secondo il gruppo di esperti, l'EPA non ha ancora imposto misure abbastanza forti per monitorare l'esperimento di Oxitec e prevenire danni involontari agli ecosistemi locali.

"L'ingegneria genetica offre un'opportunità senza precedenti per rimodellare la struttura fondamentale del mondo biologico", scrivono i ricercatori su The Conversation. "Tuttavia, man mano che i nuovi progressi nella decodifica genetica e nella modifica genetica emergono con velocità ed entusiasmo, i sistemi ecologici che potrebbero modificare rimangono enormemente complessi e poco studiati."