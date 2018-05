Società no-profit vuole scolpire il volto di Trump nell'Artico, per poi farlo sciogliere

La notizia scientifica che giunge oggi è singolare: una società no-profit vuole dimostrare a Donald Trump l'esistenza dei cambiamenti climatici, creando un enorme "monumento di ghiaccio" nell'Artico avente la faccia del Presidente degli Stati Uniti d'America, per poi lasciarlo sciogliere dal riscaldamento globale.

Il tutto rientra nel Project Trumpmore, che dispone anche di un sito ufficiale e di un trailer ufficiale pubblicato su Vimeo dove il team illustra le sue intenzioni. Come intendono realizzare questo "monumento"? Cercando di raccogliere circa 400.000 euro tramite crowdfunding su tutte le maggiori piattaforme: KickStarter, Indiegogo, GoFundMe, YouCaring, Fundly e JustGiving.

La "scultura" avrebbe dimensioni essenzialmente identiche di quelle dei presidenti americani sul Mount Rushmore, ovvero 35 metri in altezza, 20 metri in larghezza e 20 metri in profondità. Il team di esperti che si occuperebbe di realizzare il tutto è composto da esperti scultori di ghiaccio provenienti da Mongolia e Finlandia.

Nicolas Prieto, presidente della società no-profit, ha dichiarato in merito: "Il riscaldamento globale è una delle questioni più importanti del mondo odierno. Ci sono ancora persone che si chiedono se tutto questo sia un problema reale. Noi vogliamo costruire il monumento per tutti, per far vedere quanto resisterà prima di sciogliersi. Spesso le persone credono alle cose soltanto quando ce le hanno sotto gli occhi".