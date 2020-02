Società ha organizzato un concorso per progettare una città marziana futuristica

L'umanità è intenzionata ad andare su Marte: dalla NASA alla Cina. Molte società, infatti, stanno iniziando a progettare il design per le strutture del Pianeta Rosso. Ad esempio la Mars Society sta organizzando un concorso internazionale per il progetto di uno stato in grado di ospitare un milione di abitanti su Marte.

La Mars Society è un'organizzazione no profit internazionale nata negli Stati Uniti con lo scopo di promuovere a livello politico l'esplorazione di Marte, e per sollecitare la comunità scientifica internazionale ad avviare programmi tesi ad acquisire le necessarie conoscenze scientifiche e logistiche per una possibile futura missione sul pianeta.

L'organizzazione ha indetto un concorso simile l'anno scorso chiedendo ai partecipanti di progettare una colonia di Marte per solo 1.000 persone. A vincere è stata una squadra del MIT (Massachusetts Institute of Technology) con il design di "Star City", una colonia divisa in cinque avamposti di partenza, ognuno dei quali rappresenta un continente sulla Terra.

Il concorso di quest'anno della Mars Society ha regole per assicurarsi che l'esperienza di progettazione sia più realistica possibile. Innanzitutto, lo stato della città marziana deve essere il più autosufficiente possibile, così da non dover fare troppo affidamento sulle Terra. Ciò significa che la città dovrà "produrre tutto il cibo, i vestiti, i rifugi, l'energia, i prodotti di consumo comuni, i veicoli e le macchine per una popolazione di 1.000.000 di abitanti", secondo quanto riporta l'annuncio ufficiale. Dalla Terra, infatti, dovranno arrivare solo alcuni "componenti chiave", come i dispositivi elettronici.

La Mars Society chiede ai partecipanti di prendere in considerazione tecnologie come robotica avanzata, l'intelligenza artificiale e la stampa 3D, nonché di sfruttare al meglio le risorse già presenti sul Pianeta Rosso.