Questa società è riuscita a creare dei diamanti aspirando gas serra dall'atmosfera

Una compagnia britannica di energia pulita, chiamata Ecotricity, fondata dall'ambientalista Dale Vince, ha in programma di ripulire l'industria dei diamanti, che ha effetti devastanti sull'ambiente e, soprattutto, molto sangue sulle sue mani. L'obiettivo? Creare dei diamanti grazie ai gas serra dell'atmosfera: due vantaggi in uno, insomma.

Per ottenere un solo carato (0,2 grammi) di un diamante tradizionale, secondo quanto riporta The Guardian, i minatori scavano fino a quasi un milione di chilogrammi di roccia, utilizzano 4.000 litri di acqua ed emettono 100 chilogrammi di anidride carbonica nell'atmosfera. Ed è qui che vuole intervenire Ecotricity.

La compagnia spera di invertire questa distruzione ambientale eliminando il rilascio di carbonio dall'atmosfera. Come? Utilizzando del gas metano ricco di carbonio - un ingrediente cruciale nella sintesi dei diamanti - estraendo "semplicemente" le molecole di idrogeno dall'acqua piovana e alimentando l'intera operazione con l'energia eolica e quelle solare. Vince ha promesso di ricavare l'anidride carbonica direttamente dall'aria e produrrà l'idrogeno necessario scindendo le molecole di acqua della pioggia.

Il diamante risultante alla fine dell'operazione è identico a quello estratto dalla Terra e, secondo quanto afferma il suo fondatore, Ecotricity è già in grado di produrre circa 200 carati ogni mese. "Fare diamanti da nient'altro che dal cielo, dall'aria che respiriamo - è un'idea magica ed evocativa - è un'alchimia moderna", ha dichiarato Vince al Guardian . "Non abbiamo bisogno di minare la terra per avere diamanti, possiamo farlo dal cielo."